Euro 2024 Italia-Svizzera | ottavi di finale favoriti ma con riserva

(Di sabato 29 giugno 2024) La fase a gironi disi è ufficialmente conclusa e tutte le qualificate hanno trovato il loro personalissimo slot all’interno del tabellone che si diramerà daglidiandando, via via, a disegnare le due partecipanti che si affronteranno nell’ultimo atto di questa competizione continentale dopo aver superato tre battaglie complesse da aggirare. La nostra Nazionale di calcio non ha certamente brillato nelle tre sfide fin qui disputate in Germania e il prossimo avversario ci rimanda a ricordi agrodolci nell’ultimo periodo: gli elvetici ci hanno estromesso, infatti, dall’ultimo Mondiale, dopo aver sonoramente perso contro gli Azzurri nell’peo che ci elevò come campioni nella mitica cornice di Wembley.è un crocevia fondamentale per Luciano Spalletti che spera di trovare, ardentemente, la versione migliore dei propri ragazzi in queste sfide da dentro e fuori.