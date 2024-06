Nucleare Pichetto Fratin ignora le polemiche e assicura che il governo lo ha inserito nel mix energetico per realizzare la transizione ecologica

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 3 giugno 2024) Se non si era capito, sulildi Giorgia Meloni non intende fare marcia indietro. A ribadire il concetto è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto, nel corso di un incontro a Bari per sostenere la candidatura a sindaco per il centrodestra di Fabio Romito, che ha affermato: “La nostra idea di Green Deal è un Green Deal gestito, realistico”. “Il nostro obiettivo è quello che abbiamo sottoscritto come Paese: la neutralità al 2050, l’obiettivo di mantenere la temperatura terrestre secondo l’accordo di Parigi al 2030, quindi il passaggio alle rinnovabili e alle energie pulite; il ribaltamento di quello che è il rapporto odierno della produzione di energia elettrica che è per i due terzi da fossile e un terzo da rinnovabile e l’arrivo al 2030 ad avere i due terzi da rinnovabili e un terzo da fossile” ha aggiunto il ministro.