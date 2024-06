M5S | Conte ‘Allegretti? Fatto passo indietro questo noi siamo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Questa mattina Allegretti, candidato con noi in Piemonte, ha scoperto da un quotidiano che ci sarebbe una inchiesta a suo carico. Mi ha chiamato e mi ha detto: ‘ho senso dell’onore, sono innocente, ma faccio subito une mi ritiro per senso dell’onore’.noi siamo”. Così Giuseppea Tagadà su La7. “Una volta chiarita la vicenda tornerà in politica con tutti gli onori del caso”. “Confinto garantismo di confondere le responsabilità penali e quella politica, sa cosa succede? Che gli indagati ce li teniamo fino alla sentenza passato in giudicato quindi almeno 10 anni. Questa è la cistruzione della politica”. L'articolo M5S:noiCalcioWeb.