Futura sposa si rifà il seno prima delle nozze ma qualcosa va storto durante l’intervento in Turchia | Ho perso un capezzolo e ho rischiato di morire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Unaha raccontato al Daily Mail il calvario che ha attraversato dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico a basso costo in. Madison Goodwin, modella inglese 19enne di Southend-on-Sea, ha pagato 4.000 sterline ad aprile perdi chirurgia plastica, nel tentativo di rendere il suo“grande e cadente” più “vivace”. La ragazza ha subito una drammatica necrosi deldopo un intervento di mastoplastica d’aumento in una clinica a basso costo a Istanbul, meta molto ambita da gran parte degli europei per i suoi prezzi molto bassi. “Volevo solo unpiù sodo e tondo”, ha dichiarato la Goodwin al tabloid inglese. “Ho cercato chirurghi a Londra, ma i costi erano troppo alti. Una mia amica era andata ine si era trovata bene, quindi ho pensato di provare anch’io.