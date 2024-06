Roland Garros 2024 lottare per sognare i quarti | Arnaldi contro Tsitsipas senza nulla da perdere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Ildi Matteosembra un videogioco in cui ogni partita corrisponde a un livello e, match dopo match, la difficoltà aumenta. L’azzurro ha debuttato con una vittoria ai danni di un Fils in crisi (3-0 nei precedenti) ed ha poi sconfitto un altro francese, Muller, reduce dagli ottavi a Roma. Al terzo turno è arrivato un successo estremamente prestigiosoAndrey Rublev, sesta forza del seeding, e ora il ligure dovrà vederselaStefanos, ex finalista di questo torneo e tra i più accreditati alla vigilia per spingersi fino in fondo. Una partita estremamente complicata per Matteo, che non solo partirà sfavorito ma anche di parecchio (una sua vittoria è quotata 5). Questa potrebbe essere però un’arma a doppio taglio perchédi fatto potrà scendere in campo con la menta sgombra e giocareavereda