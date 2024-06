L’Atalanta chiude al quarto posto e fa festa sulle note di We are the Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo, 2 giugno 2024 – Ledi ‘We are the’ hanno accompagnato la fine di una stagione meravigliosa perconclusa da campione europea, e da prossima sfidante del Real Madrid nella SuperCoppa che si disputerà a Varsavia il prossimo 14 agosto, e con un importantea quota 69 punti. Quinta volta tra le prima quattro per la Dea nella sua storia, quinta volta negli ultimi otto anni targati Gasperini. Il tecnico a fine gara ha fattocon la coppa dell'Europa League e la sua squadra sotto la Curva Nord, saltando con i tifosi, abbracciandoli virtualmente e dandogli l’appuntamento tra poco più di un mese, per il ritiro estivo in Val Seriana a Clusone. Un’annata interminabile da 56 partite, iniziata il 20 agosto sul campo del Sassuolo, si è conclusa con una sconfitta indolore (costata comunque il terzo), figlia della stanchezza accumulata nei muscoli dei titolari, che stavolta ne avevano di meno di una Fiorentina che nel motore per questi ultimi 90 minuti aveva tutta la benzina della rabbia accumulata dopo la sconfitta beffarda mercoledi nella finale di Conference ad Atene.