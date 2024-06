Ascolti tv dell’1 giugno | la finale di Champions League sfida il film sulla vita di Nada

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 2 giugno 2024) Inizia il mese di: il primo sabato del mese ha visto battagliare per gliRai e Mediaset: su Rai 1 è andato in onda La bambina che non voleva cantare, ildel 2021dicon Tecla Insolia, mentre su Canale 5 era in programma ladiche ha vistorsi il Borussia Dortmund contro il Real Madrid. Su Rai 2 è andato in onda ilGli omicidi di Pont d’Arc; mentre su Rai 3 il programma di Mario Tozzi Sapiens. Mediaset invece hato la rete ammiraglia con ilSei giorni sette notti su Rete 4, mentre su Italia 1 il lungometraggio d’animazione Shrek e vissero felici e contenti.tv del 1in aggiornamento dalle 10 .