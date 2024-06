Ultim’ora | tragedia sullo Zerbion Due alpinisti muoiono tragicamente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Nel cuore delle maestose Alpi si è consumata unache ha lasciato l’intera comunitàca della Valle d’Aosta sconvolta e rattristata. Duevaldostani, un uomo e una donna, hanno perso la vita in un tragico incidente sul Montementre si trovavano sulla cresta che divide le pareti est e nord della montagna.Leggi anche: Omicidio Materazzo: “era una vendetta”. Ucciso perché gli aveva stuprato la figlia 15enne L’evento che ha portato alla perdita dei due scalatori è stato segnalato quando non è stato registrato il loro ritorno dalle attività in montagna. Subito sono scattate le operazioni di soccorso, coordinati dalla Guardia di Finanza e coinvolgendo diversi elicotteri. L’arrivo dei soccorsi L’intervento dell’elisoccorso è stato cruciale, con l’equipaggio della Guardia di Finanza che ha utilizzato una sofisticata apparecchiatura per rilevare il segnale di telefonia mobile cellulare, fondamentale per localizzare i corpi dei due