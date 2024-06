Meloni a piazza del Popolo | Il voto sarà un referendum tra 2 visioni opposte di Europa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giugno 2024 – “Di solito siete voi che dite grazie a me, oggi sono io che dico grazie a voi, per diverse ragioni. Grazie a voi per questameravigliosa”. Lo ha detto Giorgia, premier e leader di FdI, iniziando l’intervento dal palco della chiusura della campagna elettorale per le Europee del suo partito. “Dicono che ormai le campagne elettorali e la politica in generale si facciano soprattutto in rete e sui social. Non per noi – ha continuato, in pantaloni beige e maglietta in tinta, con i brillantini -. Per noi le campagne elettorali si fanno soprattutto guardando le persone negli occhi, perché le persone possano vedere se il nostro sguardo è sincero. Noi non rinunceremo mai alla, a stare in mezzo alla nostra gente, e per ricordarci chi siamo è qui che torneremo, in, in mezzo alla gente”.