Masciadri guarda già al futuro | Ma quanti rimpianti per Rieti

(Di sabato 1 giugno 2024) È il momento delle riflessioni e dei pensieri, in casa Rbr. Estate vuol dire mercato e con esso l’imminente arrivo di una nuova figura dirigenziale, che sarà con ogni probabilità Alessandro Bolognesi, ex direttore sportivo di Napoli. Giugno vuol dire vacanza per tanti e lavoro assiduo per altri, come ad esempio il capitano Stefano. ’Mascio’, out da quella maledetta partita di Torino per il distacco della fascia plantare, sta recuperando e migliorando la condizione di settimana in settimana. "Procede tutto come da programma, non mi lamento – dice proprio il capitano di Riviera Banca – L’ultima visita di controllo dal dottor Rodolfo Rocchi è stata due settimane fa, poi riabilitazione e rinforzo al centro Saulle insieme a Diego Bartolini.