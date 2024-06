Coldebella blinda Grant | Diventerà protagonista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) "Sasha? Resterà con noi, è sotto contratto ma soprattutto ha tutte le caratteristiche necessarie per diventare un eccellente giocatore: il suo pacchetto è completo". Sono queste le parole di grande stima e fiducia spese dal general manager Claudio(foto) nei confronti della giovane ala italiana in forza alla Unahotels. Una investitura che sottolinea quello che per chi sa andare oltre è chiaro da tempo:è il miglior atleta a disposizione di Priftis, nonché il miglior difensore. Salto, corsa, mobilità laterale, fisicità debordante: tutte caratteristiche che madre natura gli ha donato e che certamente si possono alimentare, ma non ‘insegnare’. O le hai oppure devi cavartela sfruttando altri aspetti. La parte intrigante dello sviluppo di questo prospetto sta proprio nelle ‘cose’ che può inserire con il duro lavoro e che possono arrivare a renderlo, nel giro di un paio di anni, un talento da Eurolega.