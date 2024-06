Aggredita con estrema ferocia baby gang picchia a sangue ragazzina di 14 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Napoli è stata teatro di un episodio di violenza scioccante che ha coinvolto unadi 14. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno a Piazza Cavour, dove un gruppo di adolescenti ha circondato eto brutalmente la giovane. Alcuni membri della, invece di nascondere i propri volti, hanno filmato l'intera scena con i cellulari, esibendo con arroganza le loro facce. L'adolescente era in compagnia di un'amica quando il gruppo l'ha avvicinata con una scusa. Mentre l'amica è riuscita a fuggire, la 14enne è rimasta in balia degli aggressori fino all'intervento di alcuni ragazzi che, assistendo alla scena, sono riusciti a porre fine al pestaggio.