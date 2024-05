Fonte : calcioweb.eu di 30 mag 2024

Roma, 30 mag. L'articolo Matteotti: Boschi, ‘faro per chi crede in democrazia’ CalcioWeb. Così su twitter la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. Oggi come allora il suo coraggio e il suo sacrificio sono un faro per chi crede nella democrazia?.

