Fonte : ilgiorno di 30 mag 2024

Ringraziano Simone Gargiulo per l’impegno profuso in questi anni di cammino comune. Un contraccolpo sicuramente forte per la lista che lui stesso ha creato e ha portato avanti per oltre un decennio (che schiera in aula l’assessore Andrea Civiero e i tre consiglieri Vittorio Migliavada, Davide Parravicini e Luca Rampi): "La segreteria politica e il direttivo della Lista civica per Desio – spiegano i suoi ormai ex compagni di viaggio – insieme ai propri consiglieri e al proprio assessore, prendono atto dell’ingresso del sindaco Simone Gargiulo nel partito Forza Italia.

I tre consiglieri e l’assessore | Possiamo solo prenderne atto