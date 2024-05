Sbandieratori in Paraguay per sei giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) SANSEPOLCRO Trasferta inper glidi Sansepolcro. Una delegazione di 16 componenti fra alfieri e musici, capitanata dal presidente Giuseppe Del Barna (nella foto), è partita ieri mattina alla volta della capitale Asuncion su invito rivolto dal Ministero degli Esteri del Paese sudamericano, dove il gruppo biturgense si reca per la terza volta nella sua storia e vi rimarrà per sei. Il programma degli impegni è alquanto ricco: sette-otto spettacoli in totale, fra i quali spiccano quelli programmati in occasione dei festeggiamenti della Repubblica Italiana. Invive infatti una importante comunità di nostri connazionali e proprio in Piazza d’Italia si terrà il grande evento, per il quale sono annunciati 20mila spettatori.