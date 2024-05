Autopsia Angelo Onorato | sul corpo nessun segno di violenza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) . Si continua ad indagare a 360° nella vita dell’imprenditore Si è svolta ieri, 28 maggio, l’suldi, l’imprenditore 55enne marito dell’eurodeputata Francesca Donato trovato morto in auto con una fascetta intorno al collo. Dalle prime risultanze sembrerebbe che suldell’uomo non ci siano segni di. A eseguire l’esame è stato il medico legale Tommaso D’Anna, incaricato dalla Procura di Palermo, ha eseguito l’alla presenza di alcuni specializzandi e del consulente di parte della famiglia, l’assessore alle Politiche sociali della regione siciliana Nuccia Albano, che per 40 anni è stato medico legale. Prelevati anche campioni di tessuti e avviati gli esami tossicologici per fare “mirate indagini istologiche” e capire “cosa ci fosse nei polmoni, nella trachea e così via”.