LIVE Virtus Bologna-Venezia 79-78 - Serie A basket 2024 in DIRETTA | decide Cordinier nei secondi final - 2-0 bolognese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui la nostrae grazie per averci seguito. Per, invece, non bastano i 14 punti di Jordan Parks e Aamir Simms. Lacomunque fa sua anche gara-2 per 79-78 e si porta sul 2-0 nella. Belinelli chiude con 14 punti, importanti anche gli 11 punti di Polonara e i 10 di. FINISCE QUI!e davvero al cardiopalma e non mancheranno di certo le polemiche per gli ultimi due fischi in favore di. Prima il fallo in attacco fischiato a Tucker e poi quello sua quattrodalla fine. Tucker perde palla e vince la! 79-78segna il sorpasso.non ha timeout. 78-78pareggia.va in lunetta con 4alla fine.