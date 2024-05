(Di sabato 25 maggio 2024), 25 mag – (Xinhua) – Un artista crea un dipinto cinese durante lo “l Salon” a, in, il 24 maggio 2024. Lo “l Salon”, o Tea for Harmony, tenutosi ieri a, ha esibito l’eleganza e il sapore del te’ dello Yunnan, con una mostra del suo patrimoniole immateriale nazionale. (Xin) Agenzia Xinhua.

Bruxelles, 25 mag – (Xinhua) – Persone partecipano allo “Yaji Cultural Salon” a Bruxelles, in Belgio, il 24 maggio 2024. Lo “Yaji Cultural Salon”, o Tea for Harmony, tenutosi ieri a Bruxelles, ha esibito l’eleganza e il sapore del te’ dello Yunnan, con una mostra del suo patrimonio culturale immateriale nazionale. romadailynews

Giro d'Italia: tappa friulana occasione per promuovere Fvg in Europa - Giro d'Italia: tappa friulana occasione per promuovere Fvg in Europa - bruxelles (belgio), 24 mag - La tappa del Giro d'Italia Mortegliano - Sappada si è rivelata un'occasione per promuovere il Friuli Venezia Giulia anche in Europa, trasformando l'evento sportivo in una ... ilgazzettino

