In mille al Morzenti’s Got Talent Adesso le repliche su altri due palchi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tutti pazzi per ilGot2024. Arriva il bilancio della manifestazione benefica che sabato 11 maggio ha celebrato la sua terza edizione. È stata ospitata dalla struttura comunale Il Cupolone e organizzata dall’Associazione Genitori per la Scuola Morzenti-Odv in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Morzenti stesso. Il Direttivo dell’associazione, per voce del legale rappresentante Giuseppe Savaré, spiega: "L’evento è tipicamente costuito da una cena associativa aperta a tutti, seguita da unshow con protagonisti proprio gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Morzenti di Sant’Angelo Lodigiano. Ilshow vede esibizioni singole, di gruppo o di classe, in cui i ragazzi mostrano il loroo nel canto, nel ballo e nella recitazione". L’obiettivo dello show è stato lo stesso degli scorsi anni, che poi è la mission statutaria dell’Associazione dei genitori del Morzenti: raccogliere fondi da destinare allo sviluppo e alla concretizzazione di progetti scolastici e nel contempo unire la comunità scolastica in una serata di animazione e svago.