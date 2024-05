Il figlio di Mike Bongiorno | Non riusciva a essere inattivo La rivalità con Baudo? Tutto falso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Milano, 24 maggio 2024 – Il tono cortese, il tratto signorile sono eredità paterne. Nicolò, regista sceneggiatore, produttore cinematografico, è ilsecondogenito die il presidente della Fondazione. Partono le iniziative per il centenario della nascita di? “Poste Italiane ha fatto un francobollo che verrà presentato domenica, con un opuscolo illustrativo in collaborazione con la Fondazione. Mia madre ne parlerà a ’Domenica in’. A fine anno sarà trasmessa la miniserie che Rai 1 sta realizzando a Torino. Ci sarà una mostra itinerante, prima tappa il 17 settembre a Milano, a Palazzo Reale. Poi andrà a Torino, in altre città e negli Stati Uniti, doveè risultato l’italo-americano più popolare”.padre. “Ricordo che per i 20 anni di Leonardo, il minore di noi tre figli, mio padre gli scrisse una lettera. Nei suoi 20 anni aveva conosciuto la guerra, la prigionia.