Una Ue di centrodestra per difendere finalmente la nostra economia | parla Carlo Fidanza

(Di giovedì 23 maggio 2024), capodelegazione di Fratelli d'Italia almento Ue, si ricandida alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Onorevole, che sta succedendo alle famiglie europee? «La cosa più interessante è quella che sta accadendo tra i Liberali, che nella scorsa legislatura sono stati l'ago della bilancia nelle varie votazioni. Il partito di Macron ha chiesto l'espulsione di Rutte perché in Olanda ha fatto il governo con Wilders. E i liberali danesi gli hanno risposto che se ne possono andare loro. Una replica che apre nuovi scenari politici, come quello di una alleanza larga che possa unire Popolari, Conservatori, la parte meno a sinistra dei Liberali e alcuni partiti di Identità e Democrazia, soprattutto se sapranno isolare le ali estreme». Si riferisce alla cacciata di AfD? «Sì e trovo sia un passo nella giusta direzione. Non solo per le dichiarazioni degli ultimi giorni, ma pure per una serie di opacità che da tempo legano AfD ad ambienti russi e cinesi.