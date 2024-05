Judo - Mondiali Abu Dhabi 2024 | Paris si arrende a un passo dal bronz - Esposito subito fuori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nessuna medaglia per l’Italia quest’oggi aididi Abu. Dopo la scorpacciata di ieri con l’oro di Odette Giuffrida e l’argento di Assunta Scutto, rispettivamente nei -52 e -48 kg, quest’oggi alla Mubadala Arena gli azzurri non sono riusciti a salire sul podio. Ci è andato più vicino Matteo, che ha vinto la pool A della categoria -66 kg con quattro successi su quattro, poi però in semifinale è stato sconfitto dal giapponese Ryoma Tanaka che ha poi vinto l’oro. L’azzurro ha poi disputato la finale per ilo, ma purtroppo ha perso a 23 secondi dal termine per l’ippon messo a segno dal georgiano Vazha Margvelashvili. Nei -73 kg, Manuel Parlati è uscito già nella semifinale della fase a gironi per mano del brasiliano Daniel Cargnin, mentre Giovanniè ...