Altroconsumo - la classifica dei migliori tortellini al prosciutto Quante sorprese

La ricerca dell'associazione dei consumatori Altroconsumo ha preso in considerazione oltre 100 tortellini provenienti da dieci catene di supermercati e discount. E nella parte alta della classifica sono stati tenuti fuori i "big" (come Giovanni ...

La pasta fresca ripiena è una delle pietanze più note ai palati degli italiani. La preparazione fatta in casa si tramanda di generazione in generazione, mentre per chi la compra dal supermercato risulta una scelta tanto semplice quanto gustosa per ...