(Di sabato 4 maggio 2024) A quanto pare dovremmo aspettare ancora un po'di vedere3. Molti si chiedono quale sarà il prossimo progetto di, da poco reduce daldi maggior successo della sua intera carriera,- Parte Due. Ora siamo venuti a conoscenza che, nonostante3 sia in fase di sviluppo, sembra chesi prenderà una pausa dal mondo di Arrakisdi imbarcarsi nel terzodella saga. Bory Kit di THR lascia intendere cheha già deciso quale sarà il suo prossimoe che sarà un "più". Kit aggiunge che "Messiah" non è "in programma a breve". Quindi, quale potrebbe essere questo ...

Il regista ha spiegato per quale motivo il personaggio di Chani è così importante per la storia Nel corso di una lunga intervista concessa al New York Times, Denis Villeneuve ha rivelato il motivo per cui il personaggio di Chani, interpretato da Zendaya, è così importante per la storia di Dune - ... Continua a leggere>>

denis Villeneuve farà un “film più piccolo” prima di dirigere dune 3 - Molti si chiedono quale sarà il prossimo progetto di denis Villeneuve, da poco reduce dal film di maggior successo della sua intera carriera, dune - Parte Due. Ora siamo venuti a conoscenza che, ... Continua a leggere>>

La justice annule l'interdiction d'une conférence pro-Gaza avec Rima Hassan dans une fac parisienne - La réunion intitulée "Agir face à la menace de génocide à Gaza" était initialement prévue lundi 6 mai. Organisée par le Comité Palestine Dauphine, elle devait notamment accueillir Rima Hassan, candida ... Continua a leggere>>

“È cinema puro”: James Cameron elogia dune: Part Two - NEWS 07 April 2024 Newsdesk James Cameron has hailed ‘dune: Part Two’ as “pure cinema”. The ‘Titanic’ filmmaker was very impressed by denis Villeneuve’s ... Continua a leggere>>