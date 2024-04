I protagonisti molteplici di resistenza e liberazione Il commento di Girelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il comune di Pesaro ha opportunamente predisposto, come ogni anno, il programma di celebrazioni per l’anniversario “dellad’Italia dall’occupazione nazifascista”. L’onore reso allanon può che trovare partecipi e solidali nel ricordo del sacrificio dei tanti caduti delle Brigate Partigiane nellacombattuta da esponenti di varia tendenza: cattolici, comunisti, liberali, socialisti, azionisti, monarchici, anarchici, forze economiche e sociali. Ma anche carabinieri (coordinati anche nel Fronte clandestino didei carabinieri), guardie di finanza, agenti e funzionari della polizia. Non mancò l’apporto coraggioso di gente comune che talvolta patì le crudeli rappresaglie tedesche.della, di cui non molto si parla, furono ...