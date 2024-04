Sondaggi elettorali Swg - il Pd torna al 20%

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In discesa Fratelli d’Italia e Stati Uniti d’Europa Secondo gli ultimidi Swg è un momento positivo per una parte dell’opposizione di centrosinistra. Il Pd è visto in aumento dello 0,6%, cosa che gli consente dire al 20% tondo, e aumentare la distanza dal Movimento 5 Stelle, che invece è sotto il 16%, in leggero calo. In crescita anche Verdi e Sinistra, dal 4,1% al 4,2%. La maggioranza, invece, perde mezzo punto, nel complesso arriva al 43,7% e scende al di sotto del livello delle politiche, perché Fratelli d’Italia arretra del 0,4%, al 26,8%, mentre la Lega scende dall’8,6% all’8,5% e Forza Italia e Noi Moderati sono stabili all’8,4%. Tra le forze più centriste Azione rimane sopra la soglia del 4%, al 4,1%, ma perde un decimale, comunque meglio di Stati Uniti d’Europa, che unisce +Europa e Italia ...