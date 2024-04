Bimbo ucciso da pitbull - tra i cinque indagati per omicidio colposo c’è anche la madre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) C’èlatra lepersone iscritte nel registro degliper la morte deldi 13 mesi, aggredito da duein una villetta della frazione Campolongo, nella periferia di Eboli, in provincia di Salerno. La Procura di Salerno (sostituto procuratore Alessandro De Vico) – come anticipato da diversi quotidiani- contesta il reato di concorso inper omessa custodia degli animali ai due proprietari deiche hanno azzannato eil piccolo Francesco Pio strappandolo dalle braccia dello zio che lo teneva in braccio. Stessa ipotesi di reatoper gli zii del bambino e per la mamma del piccolo. L’iscrizione è un atto dovuto in ...