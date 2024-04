Bruscolotti a sorpresa | Napoli avvilente - do un consiglio a De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 aprile 2024)stufo deldi questa stagione: ila Aurelio Dea seguito dell’ultima sconfitta contro l’Empoli. L’ex bandiera del, Giuseppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 a seguito dell’ennesimo scivolone della squadra di Francesco Calzona. Contro l’Empoli è prevalsa, ancora una volta, la fragilità mentale deldi questa stagione: incapace di reagire e prima ancora di scendere in campo con il piglio giusto. Unche rimane al tappeto per 90 minuti non può essere difendibile soprattutto se si tiene conto di quanto fatto di sbagliato finora. A tal propositoha voluto esprimere tutta la sua delusione per la sconfitta che ha completamente spento ...