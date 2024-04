Il ricatto a Berlusconi. La “fuga“ della papi girl

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dovrà presentarsi in aula, quantomeno con un collegamento da remoto, Raissa Skorkina, una delle tantes che sono state anche testimoni nel processo Ruby. La donna è stata convocata dalla Procura per essere sentita al processo al Tribunale di Monza che vede l’ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato, ritenuta una delle ex Olgettine di, imputata di tentata estorsione ai danni dello scomparso senatore di Forza Italia. Introvabile al suo indirizzo in Italia, Raissa è stata rintracciata attraverso un indirizzo email ma ha risposto che si trova per studio e lavoro in una non meglio indicata località all’estero, dove rimarrà per almeno un anno, che non ha niente da aggiungere a quello già dichiarato nell’inchiesta Ruby e che può presentarsi a Monza solo se le verrà pagato il viaggio e l’hotel. Il pm ha quindi ...