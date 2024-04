(Di sabato 13 aprile 2024) Ha inviato plichi contenentidi origine animale,israeliano, a Roma, Alön Bar. Questa l’accusa nei confronti di un uomo, unno di 51 anni, residente a Sezze (in provincia di Latina), impiegato a tempo indeterminato al. E noto alle forze dell’ordine come appartenente ad ambienti dell’estrema sinistra filopalestinese. Dopo un’articolata attività di indagine condotta dalla Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica di Roma, la Digos di Roma e di Latina, con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno eseguito una perquisizione a casa del 51enne. Al centro alcuni episodi che si sono verificati tra febbraio e marzo scorsi, da diversi uffici postali della zona: uno a Roma il 9 ...

Inviava carne putrefatta all’ambasciatore di Israele in Italia: perquisito un dipendente del ministero dell’Istruzione - Milano, 17 gen. (Adnkronos) - Alessandro Impagnatiello sarà in aula oggi, davanti ai giudici della prima corte d'Assise di Milano e alla famiglia di Giulia Tramontano, per rispondere dell'accusa di ...ilfattoquotidiano