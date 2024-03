Mafia a Bari | migliaia in piazza per Decaro | “Destra calpesta città per vincere elezioni a tavolino”

(Di sabato 23 marzo 2024) Adi persone sono scese inper esprimere solidarietà al sindaco Antonio, dopo che negli scorsi giorni il ministro dell'Interno Piantedosi ha nominato una commissione che dovrà valutare lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose: "Quello che stanno cercando di farci è una vergogna senza confini", ha detto

“Abbiamo auspicato accertamenti, vogliamo che si svolgano. Non accettiamo né auto-assoluzioni né emettiamo sentenze di condanna”. A dirlo è stato il capogruppo azzurro al Senato, Maurizio Gasparri , ... (secoloditalia)

Bari, Decaro: la città si è rialzata, non è più sotto ricatto né di Mafia né di politica - Roma, 23 mar. (askanews) – “Giù le mani da Bari”, “Antonio, Antonio”: così piazza del Ferrarese a Bari ha accolto, con striscioni e slogan, il sindaco Antonio Decaro per una manifestazione dopo la dec ...askanews

Bari, Decaro in piazza: «Non ci facciamo ricattare da nessuno» - «È una risposta meravigliosa della città per la città, è una risposta a chi pensa di utilizzare la città per la propria campagna elettorale ed è soprattutto una risposta a chi dice che Bari è sotto il ...video.corriere