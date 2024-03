Una statua dedicata al ruolo della donna per celebrare i 100 anni del Rotary Firenze

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 - Unarealizzata da giovani artisti per rendere omaggio al "delle donne nella società ed il loro contributo nella comunità". Un'opera d'arte da collocare in uno spazio pubblico cittadino dedicato a Paul Harris, fondatore del. È questo l'impegno con cui ilClubintende avviare le celebrazioni del centenariosua nascita, avvenuta nel lontano 1925. L'iniziativa, che gode del patrocinio di Regione Toscana, Comune die Città metropolitana, sarà presentata il prossimo 7 marzo alle 17.30 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza del sindaco Dario Nar, dell’Assessore Maria Federica Giuliani, del Governatore del Distretto...

Lo scorso 26 agosto 2022, Lavinia Trematerra , una bambina di soli 7 anni originaria di Napoli, si trovava in vacanza con i parenti a Monaco di Baviera. Un ... (ildifforme)

Il padre della bimba di 7 anni, morta in un hotel di Monaco di Baviera il 26 agosto del 2022, parla dopo l'archiviazione delle indagini decisa dalle autorità ... (fanpage)

Beni culturali, statua di Diana cacciatrice sarà restaurata e conservata al Salinas di Palermo: La statua in marmo di Diana cacciatrice che abbelliva uno dei viali del Real Parco della Favorita di Palermo, istituito come riserva di caccia dai sovrani ...sicilianews24

statua di Diana cacciatrice sarà conservata al museo Salinas: La statua in marmo di Diana cacciatrice che abbelliva uno dei viali del Real Parco della Favorita di Palermo, istituito come riserva di caccia dai sovrani borbonici nel 1799, trova casa all'interno de ...ansa

Innalzato un imponente Telamone alla valle dei templi di Agrigento, fra alcune polemiche: Questa statua quindi non è il frutto del restauro di un'opera originale, ma una manipolazione di diversi frammenti archeologici che sono stati utilizzati per creare un reperto unico, in grado di ...tech.everyeye