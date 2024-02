Fiorentina-Juventus 2013 | Pogba | Pirlo e Rossi Stelle! | Classiche Serie A TIM | Serie A-TIM

GAZZETTA - Juventus, possibile rinnovo biennale per Vlahovic: Dusan Vlahovic e la Juventus avanti insieme. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante serbo arrivato a Torino dalla Fiorentina nel gennaio del 2022 sarebbe pronto a prolungare il ...napolimagazine

HIGHLIGHTS | Quarto poker consecutivo, l’Inter stordisce anche l’Atalanta e vola a +12 sulla Juve: CLASSIFICA Inter punti 69, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta 46, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio e Napoli 40, Torino e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo ...calciomercato

L'Inter osserva Kayode, la Juventus punta Brescianini, sirene arabe per Kostic: L'Inter penserebbe a Micheal Kayode della Fiorentina per la prossima stagione: l'esterno destro sarebbe un obiettivo soprattutto se Denzel Dumfries non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel ...it.blastingnews