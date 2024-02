Donna accoltellata in un negozio di frutta e verdura | è gravissima Fermato il titolare

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Unaè ricoverata in gravissime condizioni in ospedale a Ravenna, dopo che la scorsa notte è statain undi, nei pressi di piazza Baracca. L’uomo,dell’esercizio commerciale, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Si tratta di un 43enne originario del Bangladesh; mentre la vittima è di origini algerine.Cosa è successo L’uomo, attualmente in carcere, è già stato interrogato dal pubblico ministero di turno e ha dato la sua versione dei fatti. All’origine del violento episodio potrebbe esserci stata una discussione legata a ragioni economiche, ma è ancora tutto da confermare. Secondo una prima ricostruzione de fatti, lasarebbe entrata nelcon un coltello tra le mani ...

