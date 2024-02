LIVE Trofeo Laigueglia 2024 in DIRETTA | Hirschi e Ayuso favoriti | si parte alle 11 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 61a edizione del, la storica classica italiana che si sviluppa sulle strade della Liguria. Sarà l’avvicinamento per diversi corridoriClassiche del Nord e all’imminente Strade Bianche. Il percorso presenterà 202 km e quasi 3000 metri di disllo e, come di consueto, si accenderà nel finale con il circuito di Colla Micheri (2 km all’8,2%) da ripetere in quattro occasioni che renderà l’esito della corsa particolarmente incerto e insidioso. Il vincitore uscente è Nans Peters e il francese è presente anche quest’anno nella startlist: sarà il riferimento principale della Decathlon AG2R La Mondiale Team. Lo scorso anno si esibì ...