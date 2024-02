27 febbraio 1900 | nasce il Bayern Monaco VIDEO

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 27 febbraio 2024) 27: la nascita delIl 27delil. Il club tedesco è una delle squadre più forti e blasonate del mondo e la n°1 in Germania. Diversi giocatori hanno militato tra la fila di questa squadra. Da Beckenbauer a Matthaus e ai più recenti Neuer, Schweintseiger e Lahm. Anche alcuni calciatori stranieri hanno giocato in Baviera. Tra i più famosi Ribery e Robben che portarono alla Champions League nel 2013. La formazione tedesca ha vissuto tanti momenti di gloria. Uno di questi è quello degli anni ’70 dove vince le prime Coppe dei Campioni. I biancorossi hanno disputato undici finali vincendone cinque. Compie 124 anni e non ci resta che ringraziare questo club ...