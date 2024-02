(Di domenica 25 febbraio 2024) Domenica movimentata a Phillip Island, il britannico sorpassa Bautista all'ultimo giro PHILLIP ISLAND () - Domenica molto movimentata quella del Mondiale FIMche si è conclusa a Phillip Island, in. Grande protagonista il britannico Alex, che con la sua Kawasaki fir

E’ Alex Lowes il grande protagonista di questa domenica a Phillip Island, in Australia , dove si corre il Mondiale FIM Superbike . Il britannico in sella alla ... (sportface)

Mondiale Superbike: in Australia Danilo Petrucci sale sul podio in Gara2: Dopo l'ottavo posto di ieri Danilo Petrucci conquista il podio a Philip Island nella Gara2 della tappa Australiana, la prima del Mondiale SBK 2024, tagliando il traguardo per terzo dietro alla ...sporterni

Superbike: Gp Australia. Lowes conquista Superpole e Gara-2: Domenica movimentata a Phillip Island, il britannico sorpassa Bautista all'ultimo giro PHILLIP ISLAND (Australia) (ITALPRESS) - Domenica ...sport.tiscali

SBK | Gp Phillip Island Gara 2, Bulega: “C’è del lavoro da fare per migliorare la partenza”: SBK Gp Phillip Island Ducati - Nicolò Bulega ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d'Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, in quinta posizione. Nicolò Bulega chiude la domenica Australiana con due ...motograndprix.motorionline