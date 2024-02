Paolini era considerata troppo bassa per giocare, ora pratica circa 5 ore d'atletica al giorno (Gazzetta) - ilNapolista

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 febbraio 2024) Jasmineieri ha vinto il Wta 100o di Dubai, battendo la russa Kalinskava. Come riportato da Ladello Sport, è grazie ad uno zio se si è appassionata al tennis, poiché nel suo paese (in provincia di Lucca) avrebbe potutore solo tre sport: “Jasmine deve tutto allo zio Adriano (che si dilettava aa tennis) se non è diventata una nuotatrice o danzatrice. A quindici anni entra nel college federale di Tirrenia, comincia a plasmarsi come tennista, a vivere lo sport con un approccio professionale. Prima non dava tanta importanza alla preparazione atletica; gli esperti dicevano fosseanche se brava. Ma lei ha dichiarato che il suo fisico non è mai stato un problema. La sua vera trasformazione si deve al sodalizio con Furlan. Jas sembra voler ...