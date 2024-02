Frodi assicurative | grave danno per la collettività | il silenzio dei nostri politici e della magistratura

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 febbraio 2024) di Riccardo Vizzino* Pur essendo mutati gli scenari economici,e sociali, l’esame del territorio Campano ha purtroppo continuato a far registrare diffusi episodi di malcostume indelle compagnieevidenziando come le truffe, oggi, in piena emergenza pandemica, abbiano individuato nuove strade per continuare ad affermarsi. I dati statistici, sui quali si invitano le Impresead attente riflessioni, hanno palesato una certa riduzione delle richieste di risarcimento delle lesioni ed, al contempo, un costante aumento, quasi a volerle rimpiazzare, di vertenze aventi ad oggetto sinistri multipli, coinvolgenti per lo più motoveicoli di significativo valore economico, ovvero di fattispeciese coinvolgenti biciclette e velocipedi, o ...