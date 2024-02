Nasce a Roma il Consiglio nazionale delle ragazze e dei ragazzi

Nasce il Consiglio nazionale delle ragazze e dei ragazzi

(Di giovedì 22 febbraio 2024)e si riunisce venerdì 23 febbraio per la prima volta a, dopo diversi mesi di attività preparatoria, ile dei(CNRR), una realtà voluta e istituita dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) nell'ambito del suo sistema “iopartecipo” dedicato alla partecipazione direttapersone minorenni. Questo nuovo organismo sarà una sorte di piccolo parlamento dei più giovani : composto da 50tra i 13 e i 17 anni, provenienti da diverse regioni italiane e da diverse esperienzeper dare alle più giovani generazioni la possibilità di esprimere la propria prospettiva e di contribuire alla vita pubblica, in modo diretto, ...