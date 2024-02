La US Space Force lancia l’idea di una red line con Pechino Di cosa si tratta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La USvuole un “telefono rosso” con, esattamente come quella nata tra Washington e Mosca dopo la Crisi dei Missili Cubani. E i motivi sembrano essere pressoché gli stessi. “Dobbiamo ottenere il consenso dei nostri alleati e partner, ma è anche importante avere una comprensione condivisa con i potenziali avversari, in modo che non ci siano errori di calcolo… Questo è il valore della hot, perché le norme internazionali non sono ancora ben stabilite, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti per assumere un ruolo di leadership in questo settore”. Come riportato da DefenseOne, con queste parole il generale Anthony Mastalir, comandante delle forze spaziali statunitensi nell’Indo-Pacifico, ha commentato all’Air &s Association Warfare Symposium, la ...

Kratos si aggiudica il contratto ID/IQ da 579 milioni di dollari per il sistema Space Force SATCOM C2: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. ha ottenuto un contratto CCS-C Sustainment and Resiliency (C-SAR) dal valore massimo di 579 milioni di dollari nel caso in cui tutte le opzioni fossero eserci ...

SpaceX lancia dei satelliti militari: aiuteranno a tracciare i missili ipersonici: Mercoledì scorso, un razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato sei satelliti militari per il tracciamento di missili, di cui due prototipi per la Missile Defense Agency e quattro per la US Space Force.

Vera o presunta, un'arma spaziale anti-satelliti russa preoccupa l'America: La minaccia spaziale russa svelata: capacità anti-satellite in fase di sviluppo, senza pericolo immediato per la sicurezza. Che significa