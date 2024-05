Le Formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Augsburg , match valido per la 34esima e ultima giornata di Bundesliga 2023 / 2024 , in programma oggi, sabato 18 maggio, alle 15.30. Le Aspirine vogliono concludere al meglio, e cioè da imbattuti, un’annata ...

Il Bayer Leverkusen vince ancora e chiude il proprio campionato da imbattuto e con 90 punti totali in 34 partite Una stagione da sogno quella di Xabi Alonso alla guida del Bayer Leverkusen : con la vittoria per 2-1 in casa contro l’Augsburg, le ...

Bayer Leverkusen a due passi dalla stagione perfetta: campionato vinto senza sconfitte, ora le due finali - bayer leverkusen a due passi dalla stagione perfetta: campionato vinto senza sconfitte, ora le due finali - Ha vinto anche l`ultima delle 34 partite di Bundesliga 2023/24, il bayer leverkusen. Gli uomini di Xabi Alonso, già campioni da oltre un mese, hanno ottenuto un.

Bayern Leverkusen, campioni e IMBATTUTI: altra vittoria e 90 punti per Xabi Alonso - bayern leverkusen, campioni e IMBATTUTI: altra vittoria e 90 punti per Xabi Alonso - Il bayer leverkusen vince ancora e chiude il proprio campionato da imbattuto e con 90 punti totali in 34 partite Una stagione da sogno quella di Xabi Alonso alla guida del bayer leverkusen: con la vit ...

BAYER LEVERKUSEN - Xabi Alonso: "Non pensiamo all'Atalanta, vogliamo chiudere da imbattuti la Bundesliga” - bayer leverkusen - Xabi Alonso: "Non pensiamo all'Atalanta, vogliamo chiudere da imbattuti la Bundesliga” - Il bayer leverkusen scenderà in campo contro l’Augsburg e verrà premiato come campione di Germania. Il tecnico Xabi Alonso ha così parlato in conferenza: “Speriamo di poter festeggiare tutti insieme c ...