(Di sabato 18 maggio 2024) LediIn: chi vedremo ospite nel programma di19, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 36^ puntata di ‘In’ condotta da. Tanti glie le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk dedicato al ricordo di Raffaella Carrà con Giancarlo Magalli, Enrica Bonaccorti, Enzo Paolo Turchi, Alessandro Greco, Fabio Canino, Luca Tommassini e il press agent Angelo Perrone. L’attore Stefano Accorsi interverrà per presentare la mini-serie ‘Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo’ che andrà in onda su Rai1 in prima serata il 20 e il 21per la ...

Emir e Kemal Endless Love si prepara ad una vera e propria maratona. La dizi turca sarà in onda anche alla domenica , dal 20 maggio 2024, prima di Verissimo. L’appuntamento festivo si aggiunge alla messa in onda in daytime dal lunedì al venerdì e ...

Domenica In condotta come sempre da Mara Venier andrà in onda con la nuova puntata il 19 maggio dalle ore 14:00 alle ore 17:10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Nel corso della nuova puntata dell’edizione ...

Domenica In, le anticipazioni del 19 maggio: attori e cantanti ospiti da Mara Venier - domenica In, le anticipazioni del 19 maggio: attori e cantanti ospiti da Mara Venier - Le anticipazioni di domenica In: chi vedremo ospite nel programma di Mara Venier nella puntata di domenica 19 maggio ...

In altre parole: Piero Pelù, Andrea Delogu e Luca Bizzarri ospiti del 18 marzo - In altre parole: Piero Pelù, Andrea Delogu e Luca Bizzarri ospiti del 18 marzo - Massimo Gramellini torna stasera con In Altre Parole in prima serata su LA7: scopriamo gli ospiti e le anticipazioni dell'11 maggio.

Endless love anticipazioni 19 maggio, ogni giorno anche domenica - Endless love anticipazioni 19 maggio, ogni giorno anche domenica - Endless love anticipazioni 19 maggio, le puntate arriveranno a noi tutti i giorni della settimana. domenica, secondo il nuovo palinsesto, avrà ...