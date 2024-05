L’edificio pensato per limitare la catastrofe

(Di sabato 18 maggio 2024) L’innovativo approccio alla sicurezza degli edifici Il crollo di strutture edilizie è un evento tragico che può causare la perdita di vite umane e danni irreparabili alle comunità. Le linee guida attuali consigliano un’ampia connessione strutturale all’interno degli edifici per prevenire tale. Un’idea rivoluzionaria Tuttavia, un team di ricercatori ha introdotto un nuovo approccio: anziché focalizzarsi solo sulla prevenzione, si concentrano anche sulla gestione del fallimento nel caso in cui si verifichi. Si sono ispirati al modo in cui alcune lucertole sacrificano la coda per salvarsi dalla predazione, applicando una strategia di isolamento dal collasso basata sulla gerarchia. Esperimento L'articolo proviene da News Nosh.

Ex vigilessa uccisa, nella notte fermato il collega Il provvedimento eseguito dai carabinieri - ...avrebbe inizialmente pensato ad un suicidio. Ma non si possono escludere altri scenari, come l'omicidio, e per dare una risposta alle domande si stanno sentendo testimoni presenti nell'edificio nel ...

Laigueglia, l'ex asilo "Guardone" trasformato in un Museo del Mare e SeaLab - L'ex asilo Guardone è situato in via Preve a pochi passi dalla ... Ecco allora che abbiamo pensato di realizzare uno spazio ...che prevede una riqualificazione sismica complessiva dell'edificio e dare ...