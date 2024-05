F1 - Max Verstappen si prende con classe la pole-position a Imola Delusione Ferrari

(Di sabato 18 maggio 2024) Cambiano gli scenari, ma lo spartito è sempre lo stesso. Maxha conquistato ladel GP di, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Messi alle spalle i problemi di ieri con la Red Bull, l’olandese ha fatto vedere di che pasto è fatto e siglato il miglior tempo delle qualifiche odierne di 1:14.746. Una dimostrazione didel tre volte iridato, che così ha portato a sette le p.1 in questa stagione e la 39ª in carriera. Max eguaglia la sequenza record di tutti i tempi di Ayrton Senna (8consecutive), tenuto conto anche di quanto accaduto l’anno passato. Alle spalle del leader del campionato hanno terminato le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+0.074) e del britannico Lando Norris (+0.091)in casa ...

