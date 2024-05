Scherma - le sciabolatrici azzurre non vanno oltre gli ottavi Vince Balzer a Plovdiv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) L’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di sciabola femminile vede trionfare Sara. La francese si è imposta sulle pedane diin Bulgaria, battendo in finale l’ucraina Olga Kharlan con il punteggio di 15-8. Sul podio ci salgono anche la greca Despina Georgiadou e la giapponese Misaki Emura. Purtroppo non è stata una conclusione di World Cup felice per i colori azzurri. Solamente Rossella Gregorio è riuscita a spingersi almeno aglidi finale, dove è stata poi nettamente sconfitta proprio da Olga Kharlan per 15-5. In precedenza la campana aveva battuto la turca Erbil (15-9) e la sudcoreana Joon (15-11). Va detto che il sorteggio non è stato dei più fortunati per le. Michela Battiston si è trovata ad affrontare nei sedicesimi Sara, perdendo per 15-12 in un assalto ...