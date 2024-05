LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Ganna batte Pogacar! Tiberi guadagna su Martinez

GP Imola, qualifiche: uno straordinario Verstappen batte le McLaren, Ferrari al 4° e 5° - GP Imola, qualifiche: uno straordinario Verstappen batte le McLaren, Ferrari al 4° e 5° - A Imola la pole position è di Max Verstappen, che ha battuto per meno di un decimo Piastri e Norris, mentre Lelcerc ha chiuso 4° davanti a Sainz ...

GP Emilia-Romagna 2024 – DIRETTA Qualifiche - GP Emilia-Romagna 2024 – diretta Qualifiche - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e ben trovati all’appuntamento dedicato alla diretta scritta delle Qualifiche del ... ma la Ferrari non ha potuto effettuare un giro pulito nel finale ...

Oggi guarda in streaming la 14a tappa del Giro d’Italia: dov’è il periodo di prova in diretta, tv e strada - Oggi guarda in streaming la 14a tappa del giro d’Italia: dov’è il periodo di prova in diretta, tv e strada - da Dal 4 al 26 maggio Ai migliori professionisti del ciclismo mondiale verrà chiesto molto. IL giro d'Italia 2024 Anche quest'anno promette tante emozioni ...