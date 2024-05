F1 GP Emilia Romagna - Piastri | Vicino alla pole positio - in gara potremmo lottare

(Di sabato 18 maggio 2024) Oscar, secondo classificato al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’, commenta la sua prestazione: “Su questa pista è difficile fare giri perfetti, ma restiamo molto fiduciosi per la. Un ultimo giro buono, anche se ho fatto un errore all’ultima curva. Qui è difficile fare giri perfetti, ma sono contento, sono arrivaton. In, con le nostre recenti prestazioni vedremo cosa riusciremo a fare. Abbiamo avuto un buon passo durante tutto il weekend, la fiducia è alta, anche se dobbiamo considerare sempre il fattore Verstappen e Red Bull”. SportFace.

Oscar Piastri ha conquistato la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio dell’ Emilia Romagna . La prima fila non è però assicurata per l’australiano del team McLaren, che risulta essere sotto investigazione . Il numero 81 è infatti ...

Gp Imola, Verstappen pole con Red Bull e Ferrari indietro - Gp Imola, Verstappen pole con Red Bull e Ferrari indietro - (Adnkronos) - Max Verstappen con la Red Bull in pole position a Imola nel Gp dell’Emilia romagna, settimo appuntamento del Mondiale ... precede le McLaren di Oscar piastri, secondo, e di Lando Norris, ...

Formula1, settima pole position per Max Verstappen a Imola - Formula1, settima pole position per Max Verstappen a Imola - 1'17"746 per l'olandese che migliora ancora e conquista la pole position del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia romagna davanti alle McLaren di Oscar piastri (investigato per impeding) con 74 ...

GP Imola, Verstappen da record si prende la pole. Delusione Ferrari: le McLaren al 2° e 3° posto davanti a Leclerc - GP Imola, Verstappen da record si prende la pole. Delusione Ferrari: le McLaren al 2° e 3° posto davanti a Leclerc - Dopo un venerdì nero, il Campione del Mondo riesce a conquistare la pole position al GP del Made in Italy e dell'Emilia romagna. Per l'olandese si tratta ... La sorpresa delle qualifiche è la McLaren ...