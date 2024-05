F1 - Max Verstappen | Pole position inaspettat - abbiamo fatto dei cambiamenti dell’ultima ora che hanno funzionato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Maxha realizzato lanelle qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna, in corso di svolgimento a Imola. L’olandese partirà dalla casella privilegiata per la trentanovesima volta in carriera e soprattutto per l’ottava consecutiva. In questo modo, il ventiseienne della Red Bull ha eguagliato il primatodi fila stabilito da Ayrton Senna fra il GP di Spagna 1988 e quello di Stati Uniti 1989. Sono passati quasi 35 anni da allora e uno scherzo del destino ha voluto cheabbia pareggiato il record proprio sul circuito dove il brasiliano ha perso la vita. Queste le sue prime dichiarazioni “a caldo” rilasciate ai microfoni di Davide Valsecchi Liberty Media subito dopo essere uscito dall’abitacolo della sua RB20, portata al limite per avere ...