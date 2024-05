Jey Uso La moglie di Bray Wyatt dopo Backlash mi ha dato la sua benedizione per l’entrata

(Di sabato 18 maggio 2024) Lo scorso 4 maggio in Francia si è tenuto, il protagonista assieme ai wrestler del primo PLEWrestlemania è stato il pubblico stesso, in particolare durantedi Main Event Jey Uso: la folla infatti oltre a fare il gesto con le braccia che Jey esegue da quando è passato a Raw ha anche acceso le torce dei propri cellulari, nel buio dell’arena ciò ha creato un effetto simile aldel scomparso, tanto è che Jey ha iniziato a chiamarsi recentemente sui social lo Yeeter of the Worlds. Durante il Battleground Podcast gli è stato chiesto riguardo le sensazioni provate durante la sua entrata: “Vuoi sapere la cosa assurda, erano talmente rumorosi che non riuscivi a sentire nulla, non avevo idea che avrebbero fatto una cosa del genere, è stato ...

La WWE ha reso noto che L’annuncio riguardo Wrestlemania 41 si terrà dopo la diretta di Backlash , precisamente poco prima del 150 Kentucky Derby . Non si tratta della prima volta che la federazione si lega alla nota corsa di cavalli per ...

Siamo giunti quindi al main event di serata ovvero la sfida fra AJ Styles e Cody Rhodes , match valido ovviamente per l’Undisputed WWE Championship che corrisponde anche alla prima difesa titolata dell’American Nightmare. Come ovvio che sia, ...

Piccola disavventura per CM Punk che, tramite delle esilaranti storie Instagram, ha rivelato di essere stato chiuso in un bagno dei WWE HQ di Stamford mentre si stava cambiando a seguito della fine del Countdown to Backlash . Il Best in the ...

Grandi piani per Gable Steveson dopo l’addio alla WWE - Grandi piani per Gable Steveson dopo l’addio alla WWE - Il quale dopo una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici non ha mai effettuato il debutto in federazione. La passione di Gable Stevenson era il wrestling amatoriale quindi con il wrestling WWE, puro sport ...

WWE: Asuka rompe il silenzio dopo l’infortunio al ginocchio - WWE: Asuka rompe il silenzio dopo l’infortunio al ginocchio - Asuka è da backlash che non si fa vedere. Come annunciato da Dakota Kai, sta soffrendo di un infortunio al ginocchio ...

Asuka conferma di essere in pausa, ha problemi al ginocchio - Asuka conferma di essere in pausa, ha problemi al ginocchio - Asuka sul suo canale YouTube ha rivelato di essere attualmente in pausa a causa di una serie di problemi al ginocchio.